Скоробогатова сменит Лунтовского на посту первого зампреда ЦБ

Теги: центробанк Экономика отставка

В Центробанке произошли кадровые перестановки. Свой пост решил покинуть первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Эту должность займет заместитель председателя Ольга Скоробогатова.

Первый зампред Центробанка России Георгий Лунтовский решил покинуть свой пост. Это произойдет с 1 сентября 2017 года, говорится на сайте регулятора.

После этого должность займет заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Она станет куратором департамента национальной платежной системы, департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов, департамента наличного денежного обращения, а также Росинкаса.

В свою очередь, глава департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский переходит на должность зампреда Банка России.