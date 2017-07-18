Новую Москву с центром столицы свяжут 4 новых станции метро

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Продление Сокольнической линии от существующей станции "Саларьево" до района Коммунарка - важнейший проект для развития Новой Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы утвердили проект планировки линейного объекта - продления Сокольнической линии метрополитена от существующей станции "Саларьево" до района Коммунарка. Решение было принято в ходе заседания президиума правительства, сообщает АГН "Москва".

"Рассмотрим очень важный проект для ТиНАО - это продление линии от "Саларьево" до Коммунарки. 11 километров метро, четыре станции. Эта линия будет серьезным образом оказывать содействие в решении транспортных проблем сотен тысяч людей", - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как доложила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, проектом планировки утверждается продление участка от станции "Саларьево" до станции "Столбово" Сокольнической ветки. "Участок линейного объекта метрополитена намечается построить к 2020 году", - сказала Княжевская.

Она отметила, что на данном участке будет четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".