Причиной пожара в "доме-книжке" стало возгорание электропроводки
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По предварительным данным, причиной пожара в "доме-книжке" на Арбате стало самовозгорание проводки на седьмом этаже, где еще не начаты работы по реконструкции.
Пожар в доме на Новом Арбате произошел из-за самовозгорания электрической проводки, передает "Газета.ру".
По данным источника, очаг пожара находился на седьмом этаже, где еще не начаты реставрационные работы.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар в доме №15 на улице Новый Арбат потушен. Дом горел на площади 200 квадратных метров. В тушении принимали участие 60 пожарных и 20 единиц техники.