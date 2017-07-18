13:01, 18 июля 2017

Причиной пожара в "доме-книжке" стало возгорание электропроводки

Теги:  пожар  Происшествие  москва

По предварительным данным, причиной пожара в "доме-книжке" на Арбате стало самовозгорание проводки на седьмом этаже, где еще не начаты работы по реконструкции.

Пожар в доме на Новом Арбате произошел из-за самовозгорания электрической проводки, передает "Газета.ру".

По данным источника, очаг пожара находился на седьмом этаже, где еще не начаты реставрационные работы.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в доме №15 на улице Новый Арбат потушен. Дом горел на площади 200 квадратных метров. В тушении принимали участие 60 пожарных и 20 единиц техники.

Другие новости

В других СМИ