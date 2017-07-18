Прокурор назвал незаконным арест экс-директора "Гоголь-центра"

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Прокурор считает незаконным содержание в СИЗО бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который обвиняется в хищении госсредств. По его словам, уголовное дело возбуждено только в настоящее время, и мера пресечения в виде ареста не могла быть избрана ранее.

Содержание под стражей бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского является незаконным. Об этом заявил прокурор на заседании о продлении обвиняемому меры пресечения.

"Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, в связи с чем данная мера пресечения была избрана незаконно", - приводит слова прокурора ТАСС.

Во вторник суд постановил возобновить судебное разбирательство в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу о хищении госсредств.

Ранее в июне Пресненский суд Москвы арестовал Алексея Малобродского по делу о хищении бюджетных средств.

До этого официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала о том, что Малобродский был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены государством "Седьмой студии".

Кроме того, фигурантами дела стали главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.