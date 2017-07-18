В ЛНР удивились заявлению ДНР о создании Малороссии

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Проект создания Малороссии не обсуждался с представителями ЛНР, заявили в пресс-службе главы самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого. Там опровергли заявления ДНР об участии посланников Луганска в заседании по созданию нового государства.

В пресс-службе главы провозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) Игоря Плотницкого заявили, что проект создания Малороссии с представителями Луганска не обсуждался, говорится в сообщении.

"Луганская народная республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР", - подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что ЛНР была создана в результате волеизъявления народа. В связи с этим администрация главы республики подчеркивает, что подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, делать нельзя.

"Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины", - отметила пресс-служба Плотницкого.

Ранее руководитель самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма. По его словам, это последнее предложение для прекращения конфликта между Донбассом и Украиной.

В ответ президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет в состав страны Донбасс и Крым, несмотря на заявления Захарченко.