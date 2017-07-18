Путин: Россия готова к сотрудничеству в авиационно-космической сфере

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В подмосковном Жуковском открылся крупнейший авиасалон мира МАКС-2017. Перед участниками и гостями форума выступил Владимир Путин. По словам президента, Россия оставляет за собой сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической отрасли, и потенциал будет только укрепляться.

В Подмосковье стартовал авиасалон МАКС. Передовые достижения инженерной мысли, в том числе новейшие фронтовые истребители, вертолёты и беспилотники увидят тысячи зрителей, а также представители 50 иностранных делегаций. Элементы высшего пилотажа продемонстрируют знаменитые "Русские Витязи", "Стрижи" и "Соколы России". Кроме военных образцов на форуме покажут и гражданскую авиатехнику, передает "ТВ Центр".

На открытии салона побывал президент России Владимир Путин. По его словам, МАКС будет способствовать развитию кооперации в авиаотрасли, а также продвижению российской продукции на международные рынки.

"МАКС действительно вышел на высокий уровень. Стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники. Развитие авиации и освоение космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать, что это значимая часть нашей общей культуры, а история отечественной космонавтики и авиастроения - предмет общенациональной гордости. И по праву. Как и величайшие достижения таких конструкторов, как Королёв, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. И наша сегодняшняя задача - продолжать заложенные ими традиции", - заявил Путин.