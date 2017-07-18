Вокалиста Depeche Mode выписали из больницы

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Вокалиста Depeche Mode Дэйва Гаана выписали из больницы в Минске, куда он попал накануне с кишечным расстройством. Об итоговом диагнозе ничего не известно, но состояние музыканта удовлетворительное.

Фронтмен группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из минской больницы, куда его доставили накануне вечером с острым кишечным расстройством, передает Газета.Ru

Сообщается, что состояние музыканта удовлетворительно. О диагнозе врачи ничего не рассказали, поскольку эта информация носит личный характер.

Накануне коллектив отменил концерт в Белоруссии из-за болезни вокалиста Дэйва Гаана.

Группа Depeche Mode образовалась в 1980 году в городе Базилдон в Великобритании. Более чем за 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий. В минувшую субботу Depeche Mode давала концерт на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.