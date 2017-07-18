Правительство Москвы утвердило проект продления метро в Коммунарку

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Власти Москвы во вторник утвердили проект продления Сокольнической линии метро от существующей станции "Саларьево" до района Коммунарка. Решение было принято на заседании президиума столичного правительства. Всего на участке будет 4 станции. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

Заседание президиума правительства столицы началось с хорошей новости. Сергей Собянин пригласил москвичей на новый городской фестиваль "Московское лето". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Может быть, это поможет наступить настоящему лету в Москве. Фестиваль будет проходить на 40 площадках, будут участвовать 39 российских регионов, около 20 зарубежных представителей, во время фестиваля пройдет ряд конкурсов - российских и международных", - рассказал Собянин.

Фестиваль стартует 20 июля. В этом году акцию назвали "Цветочный джем". Организаторы обещают устроить москвичам сладкую и красивую жизнь. География участников поражает - 20 стран и 40 регионов России представят свою сладкую продукцию - угощения на любой вкус и цвет, традиционные и экзотические. Фестиваль удивит не только буйством вкусов, но и красок. Москва станет большим цветущим садом. Горожане смогут полюбоваться композициями из цветов, созданными как профессиональными флористами, так и садоводами-любителями. А также поучаствовать в мастер-классах и послушать уличных музыкантов.

"На одном из конкурсов будет создан бренд конфет "Москва". В городе есть торт "Москва", конфет "Москва" пока нет. Поэтому надеюсь, что москвичи получат еще один замечательный бренд и вкусную продукцию. Кроме того, будут проводиться конкурсы цветочных дизайнеров. И ряд других конкурсов", - отметил Собянин.

Во вторник президиум московского правительства утвердил проект планировки территории участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово". Новый участок протяженностью более 11 километров будет содействовать решению транспортных проблем Новой Москвы.

На новом участке метро будет четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Как отметил Сергей Собянин, вся подготовительная работа по объекту завершена, необходимо приступить к строительству.

"С учетом имеющейся документации необходимо быстрее приступать к строительству, надеюсь, что мы в 2019 году все основные строительные работы завершим по этой ветке", - указал Собянин.

Для пассажиров новый участок метро планируется открыть в 2020 году.

Юлия Степина, "ТВ Центр", Москва.