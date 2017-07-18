Синоптики: летней жары в Москве уже не будет

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Традиционной июльской жары в Московском регионе не будет. Лето идет на убыль и ему "уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему", рассказали синоптики.

Синоптики рассказали, что традиционного жаркого июля в Москве и Подмосковье уже не будет, а средняя температура летней погоды в Москве ниже климатической нормы на 2,5-3,5 градусов, передает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15-20 минут, а прогнозы погоды показывают, что никакой июльской жары не предвидится. По словам экспертов, лету уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему.

"За полтора месяца выпало 277% нормы осадков – практически исчерпан лимит всего сезона, средняя температура воздуха на 2,5-3,5 градусов ниже климатической нормы <…> Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку температура воды оставляет около 17 градусов. В таких условиях сложно убедить обывателя, что лето 2017 года - нормальное для Средней полосы России", - рассказали в "Фобосе".