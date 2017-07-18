Роспотребнадзор проверит, как спиннеры влияют на здоровье детей

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Роспотребнадзор проводит проверку по факту влияния спиннеров на психику детей. Кроме того, в надзорном ведомстве предостерегают взрослых от дешевых подделок таких устройств на российском рынке. Родителям также нужно проверить спиннер на наличие резких химических запахов и обратить внимание на шум изделия.

Роспотребнадзор решил проверить влияние спиннеров на психическое здоровье детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в надзорном ведомстве предостерегают взрослых от дешевых подделок спиннеров на российском рынке. Роспотребнадзор не рекомендует покупать данные устройства в неустановленных местах или с рук. Родителям также нужно проверить спиннер на наличие резких химических запахов и обратить внимание на шум изделия, передает "Русская планета".

Спиннер - простая крутящаяся круглая конструкция с подшипником посередине, от которого радиально отходит несколько лепестков с утяжелителями. Данные игрушки заполнили рынок по всему миру и стали хитом продаж как среди детей, так и среди взрослых.

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