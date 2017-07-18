Путин поел мороженого на авиасалоне МАКС. Видео

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Визит Владимира Путина на авиасалон МАКС в Жуковском традиционно начался с поедания мороженого.

Владимир Путин приехал на авиасалон МАКС-2017. Визит главы государства начался с павильона "Роскосмоса". Там президент отведал мороженого, пишет Газета.ru.

Издание отмечает, что это уже стало традицией для главы государства. В этом году он поел мороженого в компании спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, вице-премьера Дмитрия Рогозина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Авиакосмический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.