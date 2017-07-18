В МВД подсчитали средний размер взятки в Москве

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Средняя взятка в Москве составляет 614 тыс руб. Об этом заявил на заседании коллегии ГУ МВД начальник главка по столице Олег Баранов. По его словам, количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло более чем на 22%.

Средняя сумма взятки в Москве составляет 614 тысяч рублей. Об этом на заседании коллегии ГУ МВД сообщил начальник столичного управления Олег Баранов, передает "МИР24".

По его словам, больше всего коррупционных преступлений совершено в крупном и особо крупном размере. Он отметил, что число подобных преступлений выросло на 22%. Сумма ущерба – 32 миллиарда рублей, более 18 из них были возвращены.

13 июля полицейский и адвокат были задержаны в Москве при получении взятки в 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности фигуранта одного из уголовных дел.

До этого, в конце июня, двух капитанов антикоррупционного отдела полиции СЗАО Москвы задержали при получении крупной взятки.

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