Реконструкция Щелковского автовокзала завершится к 2019 году
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Работы по реконструкции Щелковского автовокзала в столице должны быть завершены к началу 2019 года. Новый многофункциональный центр будет обслуживать автобусы Москвы и Подмосковья.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкция Щелковского автовокзала в столице завершится к началу 2019 года.
"Это проект, который реализуется за счет средств инвестора, к концу следующего - началу 2019 года работы здесь должны быть завершены", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс". По его словам, Щелковский автовокзал будет обслуживать автобусы Москвы и Подмосковья.
Ранее сообщалось, что на месте существующего автовокзала должен появиться новый многофункциональный центр. Работы по его строительству начались в июне текущего года.
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