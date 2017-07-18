В петербургском филиале банка "Югра" прошли обыски

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На прошлой неделе в петербургском офисе банка "Югра" прошли обыски. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела об обналичивании средств. Задержаны двое – главбух отделения и сотрудник валютного управления.

В филиале банка "Югра" в Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, следственные действия проводились 12 июля, сообщает агентство "Росбалт".

По итогам обысков были задержаны главный бухгалтер филиала Лариса Романцова и сотрудник банка Сергей Судиловский. С ходатайством об аресте задержанных следствие в суд не обращалось.

Как сообщает издание "Фонтанка", руководство филиала предоставляло юрлицам проводку денежных средств через счета под видом мнимых сделок, которые затем обналичивали.

10 июля Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", входящего топ-50 крупнейших в России, и назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. АСВ начнет выплаты вкладчикам не позднее 24 июля.

Если Центробанк откажет в санации, то отзыв лицензии у банка с вкладами на более чем 180 миллиардов рублей станет беспрецедентным случаем.

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