Грызлов назвал заявления о создании Малороссии ответом на действия Киева

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Решение главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии является ответом на заявления Киевских властей, считает уполномоченный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. По его словам, данная инициатива не вписывается в минский процесс.

Уполномоченный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что инициатива самопровозглашенной ДНР о создании Малороссии не вписывается в минский процесс.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Грызлов отметил, что предложение главы ДНР Александра Захарченко имеет отношение к информационной войне и не "является предметом реальной политики". "Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления Киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы", - сказал он.

Ранее лидер ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма. Он подчеркнул, что это последнее предложение для прекращения конфликта между Донбассом и Украиной.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет в состав страны Донбасс и Крым, несмотря на заявления Захарченко. А пресс-служба лидера ЛНР Игоря Плотницкого отметила, что представители республики не принимали участие в заседании по созданию этого государства.

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