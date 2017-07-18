Ространснадзор признал небезопасным метро Петербурга
Теги: Общество санкт-петербург суд метро терроризм безопасность
Суд рассмотрит жалобу метро Петербурга на решение Ространснадзора, признавшего ранее все станции подземки не соответствующими требованиям безопасности. 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел теракт, жертвами взрыва стали 16 человек. После этого в метро прошли проверки.
После теракта 3 апреля в петербургском метро прошли проверки, по итогам которых Ространснадзор признал все станции подземки небезопасными. В адрес ГУП "Петербургский метрополитен" было вынесено 16 постановлений о привлечении к административной ответственности и штраф на 800 тысяч рублей.
В метро не согласились с претензиями надзорного ведомства. Решение инстанции было обжаловано в Ленинском районном суде, однако суд вынес решение не в пользу транспортников. Теперь рассмотрение спора продолжится в вышестоящей инстанции, пишет "Фонтанка".
Ространснадзор выявил профнепригодность инспекторов службы контроля на метрополитене, а также отсутствие групп быстрого реагирования. Кроме того, среди претензий значится отсутствие стационарных камер, призванных надежно, с исключением возможности фальсификации, фиксировать действия стоящего у рамки металлодетектора инспектора СКМ. Установленные в метро камеры видеоконтроля пассажиропотока, по мнению проверяющих, также не соответствуют нормам безопасности. Они не прошли сертификацию.
3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро в одном из вагонов прогремел взрыв. 16 человек погибли, более 50 получили ранения.
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