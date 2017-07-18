Робот-охранник утопился в фонтане торгового центра в Вашингтоне

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Современный робот, который охранял территорию одного из торговых центров в Вашингтоне, неожиданно для всех решил "покончить с собой" в фонтане. Очевидцы происшествия отметили, что он самостоятельно заехал в воду и утонул.

Робот-охранник упал в фонтан в одном из торговых центров в столице США. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn — Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.

"Нам обещали летающие машины, а вместо этого у нас есть суицидальные роботы", - прокомментировал произошедшее один из пользователей сети Twitter.

Данный робот оснащен системой GPS, лазерами, датчиками и камерами. Он был предназначен для патрулирования зданий и автостоянок. Очевидцы происшествия отметили, что робот самостоятельно заехал в фонтан и утонул в нем.