15:58, 18 июля 2017

Робот-охранник утопился в фонтане торгового центра в Вашингтоне

Теги:  В мире  сша  робот

Современный робот, который охранял территорию одного из торговых центров в Вашингтоне, неожиданно для всех решил "покончить с собой" в фонтане. Очевидцы происшествия отметили, что он самостоятельно заехал в воду и утонул.

Робот-охранник упал в фонтан в одном из торговых центров в столице США. Об этом сообщает газета The Telegraph.

"Нам обещали летающие машины, а вместо этого у нас есть суицидальные роботы", - прокомментировал произошедшее один из пользователей сети Twitter.

Данный робот оснащен системой GPS, лазерами, датчиками и камерами. Он был предназначен для патрулирования зданий и автостоянок. Очевидцы происшествия отметили, что робот самостоятельно заехал в фонтан и утонул в нем.

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