Оппозиционер Гюлен: ответственность за убийство Карлова должна нести Турция

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За убийство бывшего посла России в Турции Андрея Карлова должны нести ответственность турецкие спецслужбы и службы безопасности, уверен оппозиционер Фетхуллах Гюлен. По его словам, "немыслимо оставлять посла такой страны, как Россия, без должной защиты".

Турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен отметил, что убийство российского посла Андрея Карлова является "вопиющим провалом" служб безопасности Турции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Немыслимо оставлять посла такой страны, как Россия, без должной защиты. Всю ответственность за неспособность предотвратить это трагическое убийство несут разведслужбы и службы безопасности Турции", - отметил оппозиционный проповедник.

В связи с этим, как отметил Гюлен, к ответственности необходимо привлечь людей, обеспечивавших охрану Карлова, вне зависимости от того, было ли убийство допущено преднамеренно или произошло в силу стечения обстоятельств.

"Я осудил убийство посла Карлова, как только узнал о случившемся. Это вопиющий провал службы безопасности", - добавил он.

Экс-посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре. В МИД произошедшее назвали терактом. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России. По делу об убийстве дипломата под арестом находились трое обвиняемых. Среди них - двое полицейских. Убийцей оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован.

Фетхуллах Гюлен считается в Анкаре главным организатором неудачной попытки военного переворота в Турции. Она была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. Сейчас он находится в США. Турецкие власти настаивают на экстрадиции оппозиционера, но сам проповедник заверяет, что никак не связан с попыткой переворота.