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Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду сообщил, что его девушка Джорджина Родригес беременна. У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз. Футболист сообщил, что его девушка Джорджина Родригес ждет ребенка, передает Р-Спорт.

В июне у Роналду родились близнецы от суррогатной матери. Мальчика и девочку назвали Матео и Ева. Из-за рождения детей Роналду не доиграл на Кубке конфедераций.

В 2010 году Роналду стал отцом в первый раз. Суррогатная мать родила ему мальчика, которого назвали Криштиану-младший.

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