Клинтон оказалась непопулярнее Трампа

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Избиратели Хиллари Клинтон разочаровались в своем кандидате и сожалеют, что она вообще принимала участие в выборах. По данным опроса, рейтинг одобрения бывшего госсекретаря опустился до 39%, что ниже, чем у Дональда Трампа.

Рейтинг популярности экс-кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон достиг новой рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют данные опроса Selzer & Go для агентства Bloomberg. Ее деятельность оценивают положительно только 39% американцев.

Показатели Клинтон оказались даже хуже, чем у президента США Дональда Трампа. Им доволен 41% опрошенных.

Опрос показал, что пятая часть избирателей Хиллари Клинтон сейчас не поддерживает ее. Многие сожалеют, что она вообще выдвигалась по пост президента страны, а голосовали за нее лишь потому, что она была "меньшим из зол".

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