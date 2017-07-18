Рогозин объяснил свой отказ от предложенного Путиным мороженого

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Дмитрий Рогозин рассказал, что он не ел предложенное Владимиром Путиным мороженое для того, чтобы поддерживать спортивную форму. По словам вице-премьера, этот продукт положено есть "более стройным и молодым".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, почему он не стал есть мороженое, которое ему предложил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я специально не ел, чтобы вы спросили. Я считаю, что мороженое - это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, - не набирать вес", - сказал Рогозин. Он отметил, что этот продукт положено есть "более стройным и молодым".

Ранее сообщалось, что визит Путина на авиасалон МАКС-2017 в Жуковском традиционно начался с поедания мороженого. В этом году он также угостил пломбирами членов правительства России.

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