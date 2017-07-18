В Турции нашли древний кувшин с изображением смайлика

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Археологи нашли древний кувшин с изображением смайлика во время раскопок в Турции. По оценкам исследователей, сосуд был изготовлен в 1700 году до нашей эры, из него пили шербет.

В ходе раскопок в городе Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп был найден кувшин, на котором ученые обнаружили один из наиболее употребляемых в повседневном мире символов – смайлик, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

"Похоже, мы обнаружили самый древний смайлик в мире. К сожалению, нам неизвестно, с какой целью мастер нанес его на кувшин, но мы его называем улыбкой", - отметил Николо Маркетти, профессор Болонского университета и руководитель турецко-итальянской группы археологов.

@maddbrrown Baby, this is the first smile emoji in history. 3,700 years ago, in Turkey. LOL! ����❤️ pic.twitter.com/KyBxGPjPvi — Probiome ™ (@probiome) July 17, 2017

Исследователи предположили, что сосуд использовался для подачи традиционного напитка в странах Востока – шербета. Ориентировочно кувшин был изготовлен в 1700 году до нашей эры.

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