В Турции нашли древний кувшин с изображением смайлика
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Археологи нашли древний кувшин с изображением смайлика во время раскопок в Турции. По оценкам исследователей, сосуд был изготовлен в 1700 году до нашей эры, из него пили шербет.
В ходе раскопок в городе Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп был найден кувшин, на котором ученые обнаружили один из наиболее употребляемых в повседневном мире символов – смайлик, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.
"Похоже, мы обнаружили самый древний смайлик в мире. К сожалению, нам неизвестно, с какой целью мастер нанес его на кувшин, но мы его называем улыбкой", - отметил Николо Маркетти, профессор Болонского университета и руководитель турецко-итальянской группы археологов.
Исследователи предположили, что сосуд использовался для подачи традиционного напитка в странах Востока – шербета. Ориентировочно кувшин был изготовлен в 1700 году до нашей эры.
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