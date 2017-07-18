Со дна Москвы-реки извлекли оружейный арсенал

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В ходе плановой тренировки Росгвардии в водах реки Москвы на территории района Хорошево-Мневники нашли арсенал боевого огнестрельного оружия. Предметы представляют оперативный интерес для правоохранительных органов.

Водолазы подразделения центра специального назначения "Витязь" Росгвардии нашли арсенал боевого огнестрельного оружия в водах Москвы-оеки на территории района Хорошево-Мневники

Боеприпасы, обнаруженные в ходе плановой тренировки у Крылатского моста и прилегающей акватории, представляют оперативный интерес для правоохранительных органов.

Как говорится в сообщении на сайте Росгвардии, со дна реки извлекли три пистолета, предварительно опознанных как ТТ, "Вальтер" и Reck Government, а также магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами различного калибра, сотовый телефон и автомобильный номер.

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