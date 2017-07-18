Минздрав передумал продлевать рабочий день курильщикам

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Минздрав не будет продлевать рабочий день для курильщиков. Кроме того, из проекта антитабачной концепции были убраны цифры, в какие годы должны повышаться акцизы на табачную продукцию.

Минздрав России отказался от идеи продления рабочего дня для курильщиков. Об этом рассказал начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин.

"Убрана такая странная концепция, как увеличение рабочего времени для курильщиков. То есть если ты куришь полчаса или 40 минут - мы это время не считаем, на это время увеличиваем тебе рабочий день. Это убрали", - приводит слова Мишеловина РИА Новости.

Он также отметил, что из проекта антитабачной концепции были убраны цифры, в какие годы должны повышаться акцизы на табачную продукцию. При этом Мишеловин сообщил, что некоторые пункты туда все же были добавлены.

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