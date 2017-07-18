"Победа" открыла бюджетный рейс между Москвой и Петербургом

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В конце октября авиакомпания "Победа" запустит специальный рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Минимальная стоимость авиабилета составляет 999 рублей в одну сторону с учетом всех сборов. Билеты доступны для бронирования уже сейчас.

Авиакомпания "Победа" в конце октября запустит специальный рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на сайте компании.

Полеты между двумя городами начнут осуществляться ежедневно с 29 октября. Минимальная стоимость авиабилета составляет 999 рублей в одну сторону с учетом всех сборов. В настоящее время уже можно забронировать билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Это уже не первая подобная акция от "Победы". Ранее весной текущего года авиакомпания открывала продажу билетов в Турцию с традиционной минимальной стоимостью в 999 рублей.

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