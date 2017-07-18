Россия выплатит $5,4 млн по делу Arctic Sunrise

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Россию обязали выплатить Нидерландам почти 5,5 миллиона евро за задержание корабля и экипажа Arctic Sunrise в 2013 году. Такое решение принял международный арбитраж в Гааге.

Международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам почти 5,4 миллиона евро за задержание судна "Гринпис" Arctic Sunrise в 2013 году. Об этом пишет "Интерфакс".

По решению суда, 2,46 миллиона евро будут взысканы с России как компенсация материального ущерба находившимся на борту, 1,695 миллиона — ущерб судну. За нематериальный ущерб активистам и журналистам Москва должна заплатить 600 тысяч, еще 625 тысяч — компенсация долей в авансах на оплату арбитражных издержек Нидерландов.

Из постановления суда следует, что Россия нарушила положения Конвенции ООН по морскому праву при задержании корабля и экипажа Arctic Sunrise. Также Москва не исполнила решение Международного трибунала по морскому праву и не внесла авансы на оплату судебных издержек.

Процесс продолжается с осени 2013 года, когда российские пограничники высадились на корабль после акции на платформе "Приразломная". 30 участников команды ледокола были задержаны. Позже их выпустили под залог после амнистии, объявленной президентом. Судно Arctic Sunrise вернули "Гринпису" через девять месяцев после задержания.