В Кремле прокомментировали предложение ДНР создать Малороссию
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю необходимо время, чтобы осмыслить и проанализировать предложение главы ДНР Александра Захарченко о создании нового государства Малороссия. Авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы Украины.
Кремль пока не комментирует озвученное главой ДНР Александром Захарченко предложение создать новое государство Малороссия, передает РИА Новости.
"Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу. Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее власти ДНР заявили о необходимости создать новое государство - Малороссию. Согласно проекту конституционного документа, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов, при этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.
Авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы. "Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну", — сказал Захарченко.
Уполномоченный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов ранее заявил, что инициатива ДНР не вписывается в минский процесс.
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