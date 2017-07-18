Путин рассказал о сильных позициях России в авиастроении

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В подмосковном Жуковском начал работу 13-ый Международный авиакосмический салон МАКС. В этом году свои разработки представили свыше 500 российских и более 170 зарубежных корпораций из 36 стран. Выступая на открытии салона, Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему занимает сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере.

МАКС-2017 в этом году изменил прописку. Но только формально — аэродром Раменского теперь называется аэропорт "Жуковский". Причём, аэропорт действующий. На время проведения авиасалона воздушная гавань не прекращает работу. Как повезло пассажирам - прилетаешь в Москву и сразу на авиашоу, отмечает "ТВ Центр".

Международный авиационно-космический салон празднует юбилей. В этом году МАКСу четверть века. Со знаменательной датой участников поздравил Владимир Путин. Президент отметил возрастающий авторитет российского авиасалона на международной арене и успешное развитие отечественной авиационной отрасли.

"За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка: проведена серьёзная модернизация мощностей, реализуются проекты по созданию новой, конкурентоспособной гражданской техники, в их числе вертолёт Ка-62 и магистральный лайнер МС-21", - сказал Путин.

Будущий флагман гражданской авиации - среднемагистральный МС-21 президент осмотрел лично. Правда, пока главе государства показали лишь макет. Итогом презентации стали сразу два контракта. Российские авиаперевозчики готовы приобрести более 30 таких машин. Будущее МС-21 Владимир Путин обсудил на совещании, которое провёл прямо на МАКСе.

"Сейчас МС-21, о котором я уже сказал, проходит лётные испытания. Хотел бы сегодня услышать, как они продвигаются, в какой стадии находится сертификация самолёта. Хочу обратить на это особое внимание - имею в виду технические проблемы, о которых мы с вами знаем, здесь всё должно пройти без сбоев. Как организована подготовка к серийному производству этой машины", - сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин осмотрел экспозицию Рособоронэкспорта. Президенту показали и беспилотные летательные аппараты, и различные, в том числе, экспериментальные, разработки авиационной отрасли. Сегодня в Жуковском жарко. По-настоящему летняя погода и безоблачное небо - идеальные условия для яркой лётной программы. Перед тем как увидеть фигуры высшего пилотажа, президент решил освежиться мороженым.

Успехи наших летчиков повысили авторитет отечественного самолетостроения. Вот лишь одна из цифр: экспорт вооружения и военной техники для ВВС в первой половине 2017 года составил около 2 миллиардов долларов. Это данные "Рособоронэкспорта". В программе салона, рассказали организаторы, будут задействованы 200 воздушных судов, из них 84 мы в ближайшие дни увидим в небе, еще 116 летательных аппаратов производители продемонстрируют на стоянке.

Павел Прокопенко, Виктор Мальцев, Владимир Черных, Роман Лагунов, Алексей колесник. "ТВ Центр".