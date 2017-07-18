Двое детей погибли при пожаре в многоэтажке в Подмосковье

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В многоэтажном доме в поселке Андреевка в Солнечногорском районе Подмосковья произошел пожар. В результате возгорания погибли двое детей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

В результате пожара в жилом многоэтажном доме в поселке Андреевка в Солнечногорском районе Подмосковья погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"Пожар возник на третьем этаже в квартире жилой многоэтажки. В 16:35 он был ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе разбора завалов в квартире были обнаружены тела двух детей. В настоящее время на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

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