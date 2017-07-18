Путин провел совещание с членами Совбеза

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Владимир Путин во вторник провел совещание с членами Совета безопасности. Как рассказали в Кремле, обсуждались актуальные вопросы международной и внутренней повестки.

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

По его словам, в ходе встречи обсуждались текущие внутриполитические темы, связанные с социально-экономической повесткой дня. Кроме того, члены Совбеза уделили внимание актуальным международным и региональным проблемам.

В числе вопросов, которые на регулярной основе обсуждаются на оперативных совещаниях, — северокорейское ядерное досье, а также ракетная проблематика.