На Кубани поезд разнес застрявший на путях УАЗик. Видео

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В Краснодарском крае пассажирский поезд протаранил застрявший на рельсах УАЗик, превратив его в груду металла. Лишь чудом никто не пострадал.

На Кубани мужчина избежал смерти за мгновение до того, как в его автомобиль врезался, превратив в груду искореженного металла, пассажирский поезд. Об этом сообщает TVC.RU.

Шокирующие кадры в сеть выложил пассажир УАЗа, который покинул салон раньше своего приятеля и стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Как видно, внедорожник застрял во время попытки проехать через железнодорожные пути в неположенном месте. Водитель до последнего упорствовал, вызволяя из ловушки машину, и не обращал внимания на увещевания товарища, который кричал о приближении состава.

Неприятности для нарушителя ПДД на этом не закончились. Ему грозит лишение прав, а также предстоит оплатить ремонт локомотива.