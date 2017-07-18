В Крыму не видят угроз для курортного сезона из-за туристической блокады

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В разгар сезона отпусков на въезде в Крым со стороны Украины образовались огромные очереди. Чтобы попасть на полуостров людям приходится проводить в ожидании на КПП почти весь день. Ситуацию Киев объясняет просто - слишком большой поток, пограничники не справляются с нагрузкой. Однако те, кому удалось проехать, утверждают, что украинские власти руками местных националистов намеренно чинят своим гражданам препятствия.

Долгая дорога в Крым для украинских туристов начинается ещё на своей границе. Проверки документов и оформление занимают максимум час, а вот ожидание в пробках перед пунктом пропуска растягивается на полдня. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Украинские пограничники оправдываются — туристов слишком много, а сотрудников всего трое, мол, не успеваем оформлять документы. На выходных, когда желающих попасть на крымское побережье особенно много, очередь достигает нескольких сотен машин. В Крыму уверены - такие пробки создают искусственно. Ведь туристов пугают еще по пути на границу.

В прошлом году в Крыму отдохнули почти 300 тысяч жителей Украины. Едут, несмотря на запреты и сложную дорогу. Три года назад Киев в одностороннем порядке закрыл пассажирское сообщение с полуостровом. Пересечь границу можно либо на личном автомобиле, либо пешком. Но желающих попасть в Крым меньше не становится.

Крымские власти называют пробки на границе туристической блокадой. Официальный Киев явно не в восторге от популярности курортов полуострова. Отпугнуть своих граждан от российского Крыма пытаются всеми способами.

Хуже от попыток отучить людей проводить отпуск в Крыму, прежде всего, обычным украинцам. В Крыму к увеличению потока туристов с Украины подготовились - пограничный пропускной пункт летом работает в усиленном режиме. Для самого курорта туристическая блокада проходит незаметно. Ведь основной доход приносят отдыхающие из России. Много и туристов с Запада.

Борис Максудов, "ТВ Центр". Крым.