Автобус сбил четырехлетнюю девочку на юго-востоке Москвы
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Водитель автомобиля сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в столичном районе Выхино. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в НИИ детской хирургии и травматологии. При этом по данным источника в экстренных службах, девочку на пешеходном переходе сбил автобус.
Водитель автомобиля сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе в столичном районе Выхино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
"На пересечении улицы Красный Казанец и Вешняковской улицы на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил четырехлетнего ребенка", - говорится в сообщении.
В ГИБДД отметили, что водитель не скрылся с места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, по данным источника в экстренных службах, четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе сбил автобус. Пострадавшая была эвакуирована с помощью вертолета Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии.
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