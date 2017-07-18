Автобус сбил четырехлетнюю девочку на юго-востоке Москвы

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Водитель автомобиля сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в столичном районе Выхино. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в НИИ детской хирургии и травматологии. При этом по данным источника в экстренных службах, девочку на пешеходном переходе сбил автобус.

Водитель автомобиля сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе в столичном районе Выхино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"На пересечении улицы Красный Казанец и Вешняковской улицы на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил четырехлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что водитель не скрылся с места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, по данным источника в экстренных службах, четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе сбил автобус. Пострадавшая была эвакуирована с помощью вертолета Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии.

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