В Химках улицу залило выпавшим из грузовика пивом

Теги: химки Происшествие подмосковье

Проезжую часть в подмосковных Химках залило пивом. Множество банок с напитком выпало из открывшегося кузова перевозившего их грузовика. Коммунальные службы быстро ликвидировали последствия происшествия.

На дорогу в подмосковных Химках выпали банки пива. Это произошло в результате открытия дверей грузовика, перевозившего алкогольную продукцию. Об этом РИА Новостям заявили в пресс-службе городского округа.

По данным ГИБДД, двери перевозившего напиток грузовика открылись самопроизвольно. К ДТП это не привело, пострадавших нет. Дорогу почти сразу очистили от пива рабочие из местной подрядной организации.

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