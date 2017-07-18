Более 150 человек эвакуировали из штаб-квартиры ООН из-за пожара

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В здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке произошло возгорание. В результате происшествия было эвакуировано более 150 человек. В настоящее время пожар ликвидирован и скоро все встречи должны быть возобновлены.

Более 150 человек были эвакуированы из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке после возгорания в одном из подвальных помещений здания. Об этом сообщает ТАСС.

"Возгорание было ликвидировано, и теперь все нормально", - сказал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

После включения пожарной сигнализации были прерваны все встречи, в том числе заседание Совбеза по ситуации на Гаити. Всего было эвакуировано более 150 человек. Люди были выведены на площадь перед зданием секретариата ООН. В ближайшее время все встречи должны быть возобновлены.

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