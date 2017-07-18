19:55, 18 июля 2017

Песков назвал личной инициативой Захарченко предложение создать Малороссию

Теги:  Политика  кремль  песков  украина  донбасс

Создание нового государства Малороссия на территории Украины - личная инициатива главы ДНР Александра Захарченко. Москва в этом вопросе придерживается минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он не стал комментировать инициативу, взяв время на то, чтобы осмыслить слова Захарченко.

В Москве узнали "утром из СМИ" о предложении ДНР создать новое государство Малороссия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта тема - личная инициатива Александра Захарченко, главы самопровозглашенной республики.

"Мы (в Кремле) остаемся приверженными минским договоренностям", - подчеркнул Песков. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь Путина оставил без комментариев тему Малороссии, заявив, что она "подлежит осмыслению и анализу".

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