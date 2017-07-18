США увеличили стоимость угля для Украины почти в три раза

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США почти втрое повысили стоимость металлургического угля для Украины по сравнению с 2016 годом, сообщает RT со ссылкой на отчет Минэнерго США. В январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, а годом ранее цена составляла 71 доллар. При этом объемы поставок возросли с 355 тысяч до 865 тысяч тонн.

Цены на американский металлургический уголь для Украины выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы в отчете Министерства энергетики США. Документ попал в распоряжение журналистов RT.

В нем утверждается, что с января по март 2017 года Киеву продавали уголь по цене 206 долларов за тонну. При этом его стоимость за аналогичный период прошлого года не превышала 71 доллар. Отмечается, что украинская сторона постоянно наращивает объемы закупок. Так, в начале 2016 года она запросила у Вашингтона 355 тысяч тонн, а в нынешнем году уже 865 тысяч.

30 июня президент США Дональд Трамп объявил о планах экспортировать энергоресурсы за рубеж. В частности, он заявил, что Америка готова поставить "миллионы тонн угля" Украине.

Потребность Украины импортировать уголь связана с решением Киева о полной остановке грузового сообщения с ЛНР и ДНР, которое было основным каналом поставки на Украину угля с Донбасса.

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