США решают вопрос о поставках летального оружия на Украину

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Соединенные Штаты решают вопрос о типах и объемах поставок летального оружия на Украину, чтобы украинцы могли защищать свой суверенитет. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва.

Американские власти решают политический вопрос о типах и объемах поставок летального оружия на Украину. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва.

"Политический вопрос заключается не в том, оказывать или нет летальное оборонительное содействие, а о видах и объемах этого летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет", - приводит слова Селвы ТАСС.

Он отметил, что этот вопрос обсуждается в правительстве США. По словам американского военачальника, в ближайшие месяцы ответ на него будет получен.

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