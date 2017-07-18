Названо имя восьмого участника встречи сына Трампа и Весельницкой

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Восьмым человеком на встрече сына американского президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой был Ике Кавеладзе. По данным CNN, присутствие Кавеладзе на этой встрече подтвердил Скотт Балбер, адвокат российского бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина.

Восьмым человеком на встрече сына американского президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой был Ике Кавеладзе, сообщил телеканал CNN.

Присутствие Кавеладзе на встрече подтвердил Скотт Балбер, адвокат российского бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина. По словам Балбера, Кавеладзе работает на компанию Агаларовых и присутствовал на встрече как их представитель.

О встрече Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в июле сообщила газета The New York Times. Встреча, по данным издания, была организована под предлогом, что у российской стороны якобы есть сведения, которые могут навредить Хиллари Клинтон.

Позже Трамп-младший опубликовал свою переписку с посредником в организации встречи, британцем Робом Голдстоуном. Из нее следовало, что встречу организовали по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова.

По словам Трампа-младшего, встреча не привела ни к какому результату. Сама Весельницкая говорила, что американцы хотели получить порочащие сведения о Хиллари Клинтон, но она ими не обладала. Вместо этого она хотела рассказать штабу Трампа, что Уильям Браудер, которого в России заочно осудили за уклонение от налогов, жертвовал средства национальному комитету Демократической партии.

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