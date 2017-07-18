"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в столичном дерби

Теги: Спорт футбол спартак динамо

Игра между столичными футбольными клубами "Спартак" и "Динамо" завершилась вничью 2:2. В составе "красно-белых" отличились Квинси Промес и Луис Адриано. У "бело-голубых" мячи забили Кирилл Панченко и Александр Ташаев.

Футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче первого тура чемпионата России. Об этом сообщает TVC.ru. Встреча проходила на "Арене Химки".

Игра завершилась со счетом 2:2. В составе "красно-белых" отличились Квинси Промес и Луис Адриано. У "бело-голубых" мячи забили Кирилл Панченко и Александр Ташаев.

Во втором туре первенства России "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой". В свою очередь, "Динамо" на своем поле примет екатеринбургский "Урал".