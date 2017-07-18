Глава МИД Германии: с Путиным можно разрешать разногласия четко и напрямую
С президентом России Владимиром Путиным можно четко, без уловок обсуждать проблемы, вызывающие разногласия. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, подчеркнув, что именно поэтому он ценит беседы с российским лидером.
Президент Владимир Путин отстаивает интересы России, но с ним можно четко, без уловок обсуждать проблемы, вызывающие разногласия, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, говоря о своем отношении к российскому лидеру. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он представляет интересы России, у него собственный взгляд на конфликт (на Украине). Но с ним можно разрешать все разногласия четко и напрямую. Поэтому я и ценю беседы с ним", - заявил Габриэль в интервью журналу Focus.
Глава МИД ФРГ добавил, что, несмотря на существующие разногласия и проблемы, необходимо попытаться понять другую точку зрения, и это может не означать ее принятие или оправдание. По его словам, Путин считает, что Запад его подвел. В частности, начав переговоры об ассоциации Украины с ЕС без участия Москвы.
На вопрос о том, почему глава немецкого МИД так часто встречается с российским президентом - три раза с момента вступления в должность в январе этого года - Габриэль ответил, что "есть много проблем", которые нужно решать, и украинский конфликт - одна из них.
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