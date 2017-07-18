Стамбул ушел под воду из-за сильных ливней. Видео

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Стамбул оказался парализован из-за сильных ливней, которые обрушились на город. Под воду ушли подвалы, парковки и несколько станций метро.

Жизнь в крупнейшем городе Турции оказалась практически полностью парализована из-за обильных осадков. Ливень с грозой обрушились на Стамбул рано утром и уже к обеду из разных районов начали поступать сообщения о наводнении. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Затоплены подвалы и первые этажи жилых зданий, под водой оказались парковки. Улицы превратились в полноводные реки. Ливневая канализация не справляется. Поток настолько мощный, что в некоторых местах вода даже пробила асфальт и фонтаном вырывается наружу. С перебоями работает общественный транспорт. Затоплены несколько станций метро. Приостановлено движение по новому тоннелю "Евразия" под проливом Босфор. Из-за погодных условий аэропорт имени Ататюрка некоторое время не принимал и не отправлял рейсы.

По прогнозам синоптиков, погодные условия в ближайшие часы не изменятся.