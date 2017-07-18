Пожарная тревога в штаб-квартире ООН оказалась ложной

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Пожарная тревога в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, из-за которой пришлось эвакуировать сотрудников организации и дипломатов, оказалась ложной. Информация о том, что произошло возгорание в вентиляционной системе, не подтвердилась.

Пожарная тревога в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оказалась ложной. Информация о том, что произошло возгорание в вентиляционной системе, не подтвердилась, передает ТАСС.

По предварительной версии, возникла проблема с датчиком сигнализации. Сигнализация сработала в одном из подземных помещений штаб-квартиры.

Ранее после включения пожарной сигнализации были прерваны все встречи, в том числе заседание Совбеза по ситуации на Гаити. Всего было эвакуировано более 150 человек.

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