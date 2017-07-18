В первый день авиасалон МАКС посетили 18 тысяч человек
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Авиасалон МАКС-2017 во вторник посетили почти 18 тысяч человек. Как сообщили в столичном МВД, первый день прошел без происшествий. В этом году на авиасалоне свои разработки представили свыше 500 российских и более 170 зарубежных корпораций из 36 стран.
На авиасалоне МАКС-2017 во вторник побывали около 18 тысяч человек, сообщили в столичном управлении МВД. Первый день работы салона прошел без происшествий, пишет ТАСС.
Авиасалон МАКС проходит уже в 13-й раз. В этом году свои разработки представили свыше 500 российских и более 170 зарубежных корпораций из 36 стран. Выступая на открытии салона, Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему занимает сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере.
МАКС-2017 продлится до 23 июля.
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