АСВ назначило старт выплат вкладчикам "Югры" на четверг

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Банки-агенты - Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, "Открытие" и "Уралсиб" - начнут выплаты возмещения вкладчикам банка "Югра" в четверг. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов. 10 июля Центробанк ввел временную администрацию в "Югре" - банке, входящем в топ-50 крупнейших в России кредитных организаций.

Вкладчики банка "Югра" начнут получать выплаты 20 июля. Об этом говорится в сообщении АСВ. В качестве банков-агентов ранее выбрали Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, "Открытие" и "Уралсиб".

10 июля ЦБ ввел временную администрацию на шесть месяцев в лице АСВ в "Югре" – банке, который входит в топ-50 крупнейших в России кредитных организаций, в связи с его неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В банке также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

В банке "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, физлица держали вклады на сумму 181,5 миллиарда рублей. Потенциальные выплаты вкладчикам оцениваются в 169,2 миллиарда рублей.

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