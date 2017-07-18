22:10, 18 июля 2017

Будейкин приговорен к 3 годам и 4 месяцам за создание "групп смерти"

Теги:  Общество  суд  самоубийство

Суд в Тобольске приговорил Филиппа Будейкина в трем годам и 4 месяцам колонии-поселения за склонение подростков к самоубийству в так называемых "группах смерти" в интернете. Свою вину молодой человек признал.

Администратор "групп смерти" Филипп Будейкин приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения. Такое решение принял Тобольский суд Тюменской области, сообщили в пресс-службе суда Петербурга.

В Тобольске дело рассматривалось из-за подсудности - по месту совершения преступления, пишет РИА Новости.

В ходе заседания Будейкин вину свою признал и раскаялся в содеянном.

Филипп Будейкин был задержан 15 ноября в Солнечногорске, откуда этапирован в Санкт-Петербург. Молодого человека обвиняют в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, действия Будейкина повлияли на решение 15 подростков совершить суицид.

В интервью СМИ утверждал, что страдает биполярным аффективным расстройством. Назначенная психиатрическая экспертиза признала Будейкина вменяемым.

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