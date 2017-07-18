Будейкин приговорен к 3 годам и 4 месяцам за создание "групп смерти"

Администратор одной из "групп смерти" "ВКонтакте" Филипп Будейкин

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Суд в Тобольске приговорил Филиппа Будейкина в трем годам и 4 месяцам колонии-поселения за склонение подростков к самоубийству в так называемых "группах смерти" в интернете. Свою вину молодой человек признал.