На Арбате полиция задержала женщину с 4 детьми за попрошайничество

Теги: полиция задержание Происшествие москва

В центре столицы полицейские задержали женщину и ее четверых детей, которые пели и танцевали вокруг стоящей на дороге вазы, куда прохожие бросали деньги. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении.

Столичные полицейские задержали женщину и четверых детей, которые занимались попрошайничеством на Арбатской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

"Полицейским женщина пояснила, что это ее дети, они приехали сегодня из Сызрани и в настоящее время взывают к помощи проходящих. Гражданка вместе с несовершеннолетними была препровождена в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

По данным полиции, четверо малолетних детей пели и танцевали вокруг стоящей на дороге вазы, в которую прохожие бросали деньги. Рядом с ними находилась женщина, утверждавшая, что она их мать. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, после чего все участники инцидента были отпущены.

Читайте также:

В первый день авиасалон МАКС посетили 18 тысяч человек

Будейкин приговорен к 3 годам и 4 месяцам за создание "групп смерти"

АСВ назначило старт выплат вкладчикам "Югры" на четверг

Пожарная тревога в штаб-квартире ООН оказалась ложной

Названо имя восьмого участника встречи сына Трампа и Весельницкой