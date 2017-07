Трамп прокомментировал информацию о "тайной" встрече с Путиным

В администрации президента США отреагировали на сообщения СМИ о том, что во время саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин провели вторую "секретную" встречу. Такие предположения, по словам представителя Белого дома, лживы и абсурдны.

"Так называемой второй встречи между президентом Трампом и президентом Путиным не было, была краткая беседа в конце ужина", - цитирует его ТАСС.

Информацию о "секретной" встрече прокомментировал и сам Трамп в своем Twitter. "Лживые новости о секретной встрече Путиным на G20 - это болезнь. Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала. Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", - написал он в микроблоге.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!