Трамп прокомментировал информацию о "тайной" встрече с Путиным

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На полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге не было второй встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а была лишь "короткая беседа". Об этом заявил представитель Белого дома, назвав обвинения в попытке скрыть факт вторых переговоров президентов "лживыми, подлыми и абсурдными". Ситуацию в Twitter прокомментировал и американский лидер.

В администрации президента США отреагировали на сообщения СМИ о том, что во время саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин провели вторую "секретную" встречу. Такие предположения, по словам представителя Белого дома, лживы и абсурдны.

"Так называемой второй встречи между президентом Трампом и президентом Путиным не было, была краткая беседа в конце ужина", - цитирует его ТАСС.

Информацию о "секретной" встрече прокомментировал и сам Трамп в своем Twitter. "Лживые новости о секретной встрече Путиным на G20 - это болезнь. Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала. Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", - написал он в микроблоге.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.

13 июля Дональд Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом. При этом он подчеркнул, что это произойдет только, когда наступит подходящий момент.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин рассказал о своей беседе с Трампом. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека.

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