Виктору Буту продлили срок за "производство алкоголя" в камере

Теги: В мире сша бут россияне

Россиянину Виктору Буту, который отбывает 25-летний срок в американской тюрьме за нелегальную торговлю оружием, добавили еще 40 суток за выращивание "чайного гриба" в камере. По словам адвоката Бута, он пил его для того, чтобы "лечить желудок".

Тюремный срок россиянина Виктора Бута продлили еще на 40 суток за выращивание "чайного гриба" в камере, об этом газете "Известия" заявил адвокат бизнесмена Алексей Тарасов.

По словам защиты Бута, он вырастил его для того, чтобы "лечить желудок". Раньше никаких замечаний по поводу производства этого напитка не было, однако, в этот раз инспекция "с каким-то непонятным прибором" заявила, что Бут занимается производством алкоголя.

"Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле", - уточнил Тарасов.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года, после чего его экстрадировали в США. Федеральный суд Нью-Йорка в 2012 году приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бута признали виновным, в частности, в намерении продать партию вооружения колумбийской группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии, включенной в США в список террористических. Россиянин отбывает срок в тюрьме Мэрион в 500 километрах к югу от Чикаго.

Читайте также:

Россия решила воспользоваться механизмом СЕ для обмена Ярошенко и Бута

Судья по делу Виктора Бута считает его срок чрезмерным