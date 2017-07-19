Трамп выдвинул критиковавшего его Хантсмана на пост посла США в России

Теги: Политика сша трамп посол

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России. Ранее он выступал с критикой позиций главы Белого дома.

Кандидатура экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана выдвинута на пост посла США в России. Такое решение принял президент страны Дональд Трамп, передает "Интерфакс".

В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что Хантсман сделал "выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен".

Сейчас он является главой влиятельного в США Атлантического совета. Кроме того, он возглавляет фонд по борьбе с онкологией. До этого Хантсман занимал посты американского посла в Китае и Сингапуре, а также был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Теперь кандидатуру Хантсмана должен рассмотреть сенат США.

Хантсман женат и имеет семерых детей. Его состояние оценивается примерно в миллиард долларов. В 2012 году он был одним из кандидатов на пост президента США от республиканцев. Однако после этого он вышел из гонки, поддержав Митта Ромни. Также Хантсман выступал с критикой позиций Трампа.

Ранее стало известно, что действующий посол США в России Джон Теффт завершит свою работу в Москве в начале осени.

Читайте также:

Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля

Теффт подтвердил кандидатуру на пост нового посла США в России